Brexit, Londra: "Rischiamo di restare anni sotto controllo Corte Ue"

Il governo britannico riconosce per la prima volta che Londra, dopo la Brexit, rischia di dover rimanere sotto il controllo diretto della Corte di Giustizia Ue per diversi anni su temi come l'immigrazione. A rivelarlo è l'edizione online del quotidiano Guardian, secondo cui l'ipotesi viene ventilata nell'ultimo "position paper" del governo di Theresa May.