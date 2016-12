Brexit, Londra: "Restano le agevolazioni per gli studenti universitari provenienti dall'Ue"

Gli studenti dell'Unione europea che faranno domanda per frequentare l'università in Gran Bretagna nell'anno accademico 2017-2018 avranno accesso a prestiti universitari e borse di studio per tutta la durata del corso . Lo ha annunciato il governo britannico, rispondendo alle polemiche dei mesi scorsi sulla possibilità che la Brexit potesse mettere fine alle agevolazioni per gli studenti europei.

La decisione, secondo Londra, contribuirà a dare a università e college certezza sui finanziamenti futuri, rassicurando al contempo i futuri studenti sul fatto che non vedranno mutare i termini delle loro agevolazioni con l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Borse e prestiti saranno garantiti anche agli studenti dei corsi post-diploma.



"Per il bene di studenti e università" - "Gli studenti internazionali forniscono un importante contributo al nostro rinomato sistema universitario", ha commentato il ministro dell'Università, Jo Johnson. "Vogliamo che questo contributo continui - ha aggiunto. La possibilità di garantire agli studenti l`idoneità a beneficiare di eventuali aiuti finanziari, non soltanto per l'anno a venire, ma per tutta la durata dei loro corsi, permetterà di dare maggiore sicurezza a studenti e università".