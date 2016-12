Brexit, Londra non esclude di pagare l'accesso al mercato unico

Il Regno Unito è pronto a valutare la possibilità di pagare all'Ue contributi, anche dopo la Brexit, per mantenere l'accesso al mercato unico in favore di settori del business britannico. Lo ha detto in parlamento il ministro per la Brexit, David Davis. Secondo Davis, l'obiettivo del governo May resta quello di "ottenere il miglior accesso possibile di beni e servizi al mercato europeo". In forte rialzo la sterlina dopo le dichiarazioni di Davis.