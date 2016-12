Brexit, lettera pro Ue della City

Una lettera contro la Brexit, per denunciare il rischio che l'ipotetica uscita dalla Gran Bretagna dalla Ue possa "scoraggiare gli investimenti e minacciare l'occupazione" nel Regno Unito. Annunciato a più riprese, è finalmente pubblico il documento che segna l'entrata in campo di un pezzo della City nella campagna pro Ue in vista del referendum del 23 giugno. Le aziende che hanno firmato il documento sono però solo 36, meno di quelle attese.