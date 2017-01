Brexit, la Scozia: "Il piano di Londra non è nel nostro interesse"

La Scozia prende ulteriormente le distanze da Londra sul fronte Brexit. Dopo le parole del primo ministro britannico Theresa May, il premier scozzese Nicola Sturgeon ha detto infatti che il piano britannico in merito "non è nel nostro interesse nazionale". La Sturgeon, a cui non piace la decisione di lasciare il mercato unico europeo, ha spiegato: "Il Regno Unito sta andando verso una hard Brexit, che minaccia di essere economicamente catastrofica".