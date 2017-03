Brexit, la regina Elisabetta firma il Royal Assent per il divorzio dalla Ue

Il premier, la conservatrice Theresa May, può ora attivare in qualsiasi momento la procedura. Fonti ufficiose vicine a Downing Street hanno peraltro già indicato il giorno X della notifica nell'ultima settimana di marzo: in tempo per rispettare la scadenza fissata dalla stessa May, ma senza incrociare appuntamenti celebrativi dell'Ue già in calendario.