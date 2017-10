Brexit, la premier May: "Ottimista sulla fase 2 entro dicembre"

La premier britannica Theresa May si è detta "abbastanza fiduciosa" sul fatto che entro dicembre si possa aprire la seconda fase dei negoziati con l'Ue sulla Brexit. Londra punta infatti a superare l'attuale impasse per aprire le trattative sulle relazioni future con Bruxelles, in particolare rispetto a un accordo di libero scambio. "Stiamo considerando i nostri possibili impegni riga per riga", ha sottolineato la premier.