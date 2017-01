Brexit, la Corte Suprema Gb gela il governo: "Voti il Parlamento"

La Corte Suprema britannica ha disposto in via definitiva che la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona per l'avvio dei negoziati con l'Ue per la Brexit dovrà essere autorizzata da un voto del Parlamento. Il verdetto dà torto al governo May che aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado, invocando il diritto ad attivare l'articolo 50 d'autorità nel rispetto della volontà popolare del referendum del 23 giugno.