Brexit: Juncker vede May a margine vertice Ue a fine ottobre

Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker incontrerà il premier britannico Theresa May a margine del vertice Ue di fine ottobre per discutere della Brexit. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, dopo una telefonata avvenuta tra i due leader. "Lavoriamo in modo costruttivo sulla base dell'articolo 50" per cui "quando la lettera arriva siamo pronti a lavorare".