Brexit, Juncker: "Negozieremo con amicizia, senza ostilità"

Per la risoluzione sulla Brexit "negozieremo con spirito di amicizia e non di ostilità, non è il momento di abbandonarsi alle emozioni". E' quanto ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, alla plenaria del Parlamento europeo. "Noi e la Gran Bretagna siamo sulla stessa lunghezza d'onda sui punti principali, questo è il momento in cui restare uniti", ha aggiunto.