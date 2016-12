Brexit, Juncker: invitiamo Gb a chiarire intenzioni, stop incertezza

"Sulla cosiddetta Brexit, vogliamo essere chiari: non ci saranno negoziati prima della notifica ed invitiamo le autorità britanniche a rendere chiare le loro intenzioni". Lo ha ribadito il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Non abbiamo tempo da perdere. Non possiamo aggiungere incertezza ad incertezza. Vorremmo sapere dove ci stiamo dirigendo", ha aggiunto.