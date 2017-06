Brexit, Juncker gela la May: "Sui cittadini primo passo, ma non basta"

L'offerta del premier britannico, Theresa May , sui diritti dei cittadini è "un primo passo, ma non è sufficiente ". A sostenerlo è il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker , commentando l'offerta della May, secondo cui "i cittadini Ue che si trovino legalmente in Gran Bretagna nel momento il cui lasceremo l'Ue, avranno la possibilità di regolarizzare il loro status per restare nel Paese".

Critiche dai laburisti - L'offerta di Theresa May a Bruxelles nei negoziati sulla Brexit ha raccolto molte critiche in Gran Bretagna. L'oggetto del dibattito è la garanzia del diritto di residenza agli oltre 5 milioni di cittadini Ue che vivono nel Regno Unito da più di 5 anni. Per il laburista Keir Starmer, ministro per la Brexit ombra, è "troppo poco e in ritardo" quanto proposto dal primo ministro Tory rispetto a una questione che non può essere usata come "merce di scambio" nelle trattative.



Le parole del sindaco di Londra - Ha rincarato la dose il laburista Sadiq Khan, primo cittadino di Londra, secondo cui la proposta avrebbe una serie di lacune e non arriva a garantire in pieno i diritti di tutti gli immigrati Ue.