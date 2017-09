Brexit, Juncker: "A ottobre niente progressi a meno di miracoli"

Sulla Brexit, a fine ottobre, "a meno che non succedano miracoli non avremo progressi sufficienti". A sottolinearlo è il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in merito ai negoziati in corso. Da parte sua il premier britannico, Theresa May, parla invece di "buoni progressi" verso l'accordo sui diritti dei cittadini espatriati.