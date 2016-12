Brexit, Johnson sostiene Leadsom nella corsa alla leadership Tory

Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra che dopo aver guidato la campagna per il Leave si è ritirato dalla corsa per la leadership del partito conservatore britannico, ha annunciato il suo sostegno a Andrea Leadsom. Per lui il ministro per l'Energia ha "l'energia, la spinta e la determinazione necessarie per essere il prossimo leader del Paese". "Sarà nella giusta posizione per contribuire a forgiare un grande futuro post-Brexit", ha aggiunto.