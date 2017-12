Brexit, Johnson: Gb non diventi stato vassallo Ue con accordo

Il ministro degli Esteri inglese, Boris Johnson, sottolinea come la Gran Bretagna non debba diventare uno "stato vassallo" dell'Unione europea in caso di accordo per la Brexit. "Quello che ci serve è qualcosa di nuovo e ambizioso, che ci permetta di avere un commercio senza dazi e frizioni ma che ci dia anche quella fondamentale libertà di decidere della nostra cornice regolamentare e fare le cose in un modo originale", ha spiegato Johnson.