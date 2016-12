Brexit, incursioni hacker nella petizione per il referendum bis

Le adesioni per il cosidetto "contro-referendum" su Brexit sono cresciute a ritmo vertiginoso, di minuto in minuto, superando in poche ore quota tre milioni. Tutti pentiti? Tutti revisionisti? Difficile dirlo: di certo c'è lo zampino degli hacker dietro un simile boom. Secondo i ben informati ci sarebbe la mano delle reti di 4 Chan e di Anonymous dietro il boom di firme per la petizione sul sito del governo e del Parlamento inglese. Gli hacker avrebbero creato script e bot in grado di generare firme false grazie a indirizzi email improbabili in Ghana, Corea del Nord e Vaticano.