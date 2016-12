Brexit, il sindaco di Londra: "Obama mezzo keniano", e i laburisti insorgono: "Offensivo e razzista"

Attaccando Barack Obama in relazione alla polemica sul Brexit , il sindaco euroscettico di Londra Boris Johnson scivola in un riferimento all'origine "mezzo keniana" del leader Usa, scatenando forti polemiche. Il primo cittadino della City ha ricordato un episodio, ritenuto da molti completamente falso, in cui il presidente degli States avrebbe fatto rimuovere dallo Studio Ovale un busto di Churchill.

Raccontando la vicenda, Johnson ha detto che questa mossa, secondo qualcuno, "è l'esempio dell'avversione ancestrale del presidente in parte keniano per l'impero britannico, di cui Churchill è stato uno dei più ferventi difensori". Parole che hanno scatenato l'insurrezione dei laburisti, i quali hanno definito l'intervento del sindaco "offensivo e razzista".



Obama: "Adoro Churchill" - Da parte sua, il presidente americano ha replicato a Johnson dichiarando: "Adoro Winston Churchill, un suo busto è nel mio ufficio privato".



Johnson, Obama e Brexit - Johnson, che è favorevole al Brexit, ha attaccato Obama su questo tema perché il presidente Usa è intervenuto a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione europea in vista del referendum del 23 giugno. Riallacciandosi alla sua presunta ostilità a tutto ciò che è "british", il primo cittadino di Londra ha accusato il leader degli States di essere "incoerente" nonché "privo di logica" e "totalmente ipocrita". "Gli americani non contemplerebbero niente di simile all'Ue per se stessi o per i loro vicini nel loro emisfero. Perché dovrebbero pensare che sia giusto per noi?".