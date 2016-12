Brexit, il quotidiano "The Times" si schiera contro l'uscita dall'Ue

The Times sostiene la permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, a cinque giorni dal referendum sulla Brexit. In un editoriale intitolato "Rifondare l'Europa", il giornale conservatore afferma che "il miglior risultato sarebbe una nuova alleanza tra gli Stati sovrani dell'Unione, basata su libero scambio e riforme". Il quotidiano fa parte del gruppo di Rupert Murdoch, che possiede anche Sunday Times e The Sun, che invece si è schierato per l'uscita.