Brexit, il premier Gentiloni: "La fase due sarà molto complicata"

"Credo che nessuno nasconda che la seconda fase che inizia adesso sarà molto complicata". Lo ha detto il premier Gentiloni commentando il via libera al prosieguo dei negoziati sulla Brexit e smorzando in parte gli entusiasmi che giungono da Downing Street. "E' stata apprezzata la buona volontà del governo britannico", ha sottolineato. "La fase di transizione non sarà un regalo alla controparte".