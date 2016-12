Brexit, il premier David Cameron al voto per il referendum

Il primo ministro conservatore, David Cameron, ha votato a Londra per il referendum sul futuro del Regno Unito nell'Unione europea. Il premier si è impegnato in prima persona nella campagna, negli ultimi mesi, per il mantenimento del Paese tra i Ventotto. Cameron, accompagnato dalla moglie Samantha, ha votato a pochi metri da Downing Street. Le urne chiuderanno quando in Italia saranno le 23.