Brexit, il marito di Jo Cox: "Uccisa per le sue idee politiche"

"Mia moglie è stata uccisa per le sue idee politiche". Lo ha detto Brendan Cox, marito di Jo, la parlamentare britannica uccisa giovedì da un presunto fanatico isolazionista. Lei "difenderebbe quelle idee da morta, così come faceva da viva", ha aggiunto. "Era molto preoccupata per il tono che il dibattito politico aveva assunto", ora mi auguro che il suo posto "venga occupato da una donna".