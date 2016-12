Brexit, il governo respinge la petizione per un secondo referendum

Il governo britannico respinge la petizione, firmata da 4,1 milioni di cittadini, di istituire un nuovo referendum sulla Brexit. La richiesta è di procedere a una seconda consultazione dal momento che, con una partecipazione sotto il 75%, i sì sono stati inferiori al 60%. Il Foreign Office ha replicato che la normativa non fissava una soglia minima per il risultato o per l'affluenza e dichiara: "Dobbiamo prepararci a lasciare l'Ue".