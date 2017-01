Brexit, il 25 marzo maxi manifestazione contro l'uscita dall'Ue

Il gruppo anti-Brexit ha organizzato per il 25 marzo a Londra quella che promette di essere una tra le più grandi proteste di piazza che il Regno Unito abbia mai visto nella sua storia: l'iniziativa prevede una 'marcia sul Parlamento' e gli organizzatori puntano a raggiungere un'affluenza di 750mila persone. L'iniziativa è prevista per l'ultimo fine settimana prima della scadenza imposta dalla premier Theresa May per avviare il processo di uscita.