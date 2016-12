"Viviamo in un mondo animato e interconnesso dove siamo più forti insieme", scrive su Facebook l'ex calciatore Beckham schirandosi apertamente contro la Brexit. Dello stesso parere l'attrice Emma Thompson, che mette in guardia i suoi concittadini: "Mi sento più europea che britannica, il Regno Unito rischia di tornare un'isola grigia piena di tristezza".



Sul Daily Telegraph nei giorni scorsi è inoltre comparsa una lettera a favore del "Remain". Tra i firmatari ben 280 Vip tra cui gli attori Jude Law, Keira Knightley, Benedict Cumberbatch e lo scrittore John Le Carrè: "Dal Bardo a Bowie la creatività britannica ispira il mondo. Solo restando nell'Ue il Regno Unito può essere protagonista sul palcoscenico mondiale".



E ancora, circola un appello dei premi Nobel britannici per la scienza secondo cui lasciare l'Unione europea farebbe male alla ricerca: tredici grandi scienziati, tra i quali Paul Higgs, spiegano che "solo all'interno dell'Ue il Regno Unito può avere un peso nella ricerca". Di recente un simile appello era arrivato anche da Stephen Hawking, che aveva definito l'eventuale Brexit un "disastro per la scienza britannica".



Ma c'è anche chi, al contrario, preferirebbe un addio all'Unione europea. Come sir Michael Caine: "Il Regno Unito non può prendere gli ordini da migliaia di burocrati anonimi". Joan Collins, sul suo account Twitter, ha scritto solo "Brexit", seguito da tre piccole Union Jack e un cuore rosso. Favorevole a lasciare l'Ue anche Michael Dobbs, autore dei romanzi che hanno ispirato la serie "House of Cards". Stessa posizione per Julian Fellowes, il creatore di "Downton Abbey": "E' una battaglia tra democrazia e autocrazia". Mentre Bernie Ecclestone ha addirittura lanciato un appello al presidente russo Vladimir Putin a "guidare l'Europa".



Tra gli indecisi, infine, spicca un altro baronetto: Paul McCartney.