Brexit, i sondaggi danno gli euroscettici in vantaggio di 10 punti

Balzo in avanti degli anti-Ue in un sondaggio sulla Brexit dell'istituto Orb per l'Independent. Secondo la rilevazione, gli euroscettici sono al 55%, con un distacco di dieci punti sui pro-Ue, al 45%. Si tratta di uno dei margini di vantaggio più ampi per la campagna "Leave" registrati di recente. Secondo la media fra i sondaggi del Financial Times, i pro-Ue sono comunque ancora in vantaggio, al 45%, contro il 43% degli euroscettici.