Brexit, i boookmakers danno per certa la vittoria del "Remain"

E' arrivato il giorno tanto atteso in Gran Bretagna: si vota per la permanenza o meno in Europa. E proprio mentre i cittadini britannici sono chiamati alle urne, gli scommettitori propendono nettamente per la vittoria del "Remain". PaddyPower.it, ad esempio, quota la Brexit a 5, mentre il "Remain" è l’ipotesi favorita in lavagna a 1,14. Simili le cifre fornite da Sky Bet e Bwin. La prima quota la permanenza nella Ue a 1,16 e il divorzio a 4; la seconda dà il "Remain" a 1,11 e il "Leave" a 5.