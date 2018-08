Brexit, Hunt: mancato accordo sarebbe un "enorme errore strategico

Un mancato accordo sulla Brexit sarebbe un "errore strategico enorme". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt in visita in Lettonia. "Credo che non sia nell'interesse di nessun paese europeo all'interno o fuori dall'Ue", ha detto il capo della diplomazia britannica al suo collega lettone, Edgars Rinkevics, per il quale la percentuale di un "no deal" su divorzio di Londra da Bruxelles è del 50%.