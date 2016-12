Brexit,Hollande: "Tunnel Manica ci ha unito,spero inglesi ricordino"

All'inaugurazione del nuovo tunnel ferroviario del Gottardo, a Pollegio in Svizzera, Francois Hollande ha fatto riferimento al tunnel sotto la Manica per esortare i cittadini della Gran Bretagna a non uscire dall'Unione europea. "Vent'anni fa - ha detto il presidente della Francia - è stato aperto il tunnel sotto la Manica. Nessuno pensava fosse possibile, ma siamo stati uniti più che mai. Spero che i cittadini britannici se ne ricordino".