Brexit, Hillary Clinton ai britannici: "Rimanete nell'Ue"

Dopo il presidente Usa Barack Obama, tocca a Hillary Clinton, la favorita per succedergli alla Casa Bianca: "Cari britannici, rimanete nell'Ue, vogliamo un forte Regno Unito in una forte Unione europea". Il pensiero di Clinton è contenuto in una dichiarazione all'Observer, il domenicale del Guardian, del suo consigliere politico Jake Sullivan, indicato come possibile e futuro responsabile per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca.