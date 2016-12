Brexit, Guardian: votare per restare. Telegraph: usciamo dalla Ue

A due giorni dal voto sulla Brexit, il conservatore Daily Telegraph dà il suo endorsement al fronte del no all'Ue (Leave); mentre il progressista Guardian si schiera con il fronte del sì (Remain). "Votare per restare", titola il Guardian. Poi scrive: "L'Ue incarna il meglio di noi come persone libere in un'Europa pacifica. "Se il referendum di giovedì è una scelta fra paura e speranza, allora noi scegliamo la speranza", ribatte il Telegraph.