Brexit, gli anti Ue passano in testa nei sondaggi: 52% contro 48%

I cittadini britannici anti Ue passano in testa nella media aggiornata di tutti i sondaggi effettuati in Gran Bretagna. In attesa del referendum sulla Brexit in programma il 23 giugno, gli anti europeisti risultano il 52 contro il 48% dei pro Unione. A riferirlo è il Guardian online, riportando anche una significativa rilevazione dell'istituto Icm, secondo cui "Vote leave" (uscire) è al 53% contro il 47% dei "Remain" (restare).