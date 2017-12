Brexit, Gentiloni: raggiunto un accordo positivo, buoni progressi

"Sulla Brexit è stato raggiunto un accordo positivo. Sono certo che il Consiglio Ue sarà rilanciato. L'Italia non è mai stata per il no deal". Lo ha detto il premier Gentiloni, commentando l'intesa raggiunta sul divorzio del Regno Unito dalla Ue. "Giudizio positivo - ha spiegato - perché credo che la Commissione abbia registrato progressi sufficienti sui 3 punti (Irlanda, somme dovute all'Ue, situazione cittadini Ue) per andare a fase transitoria".