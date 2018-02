Brexit, Gb all'Ue: "Il vostro approccio è contraddittorio"

C'è una "contraddizione profonda" nell'approccio del negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier e della Commissione europea sul periodo di transizione dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. Lo ha dichiarato il ministro britannico per la Brexit, David Davis, rispondendo al monito lanciato da Bruxelles in virtù del quale il governo di Theresa May avrebbe dovuto fare chiarezza sui propri obiettivi negoziali.