Brexit, François Hollande a Theresa May: avviare presto i negoziati

I negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Ue devono partire il prima possibile. Lo ha chiesto il presidente francese François Hollande nella sua prima telefonata con la neo premier britannica Theresa May. Anche Angela Merkel ha chiamato May per congratularsi del suo nuovo incarico e per suggellare "la cooperazione tra Gran Bretagna e Germania che deve continuare, anche dopo la Brexit, nello spirito delle buone relazioni tra i due Paesi".