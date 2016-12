Brexit, Francia e Germania d'accordo: "Agire in fretta"

Parigi e Berlino sono d'accordo sul fatto che si debba "agire velocemente" e in maniera decisa sulla messa in atto dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Lo ha affermato il ministro francese delle Finanze Michel Sapin a France 2. "Abbiamo temperamenti differenti, tutti conosciamo bene il modo in cui i tedeschi cercano di ragionare seriamente, e hanno ragione", ha aggiunto. Ma "Londra ha votato per la Brexit e si deve mettere in atto fin da adesso".