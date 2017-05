Brexit, fonti Ue: sconfitta per tutti, cerchiamo intesa con Londra

"La Brexit è un processo 'lose-lose', una doppia sconfitta senza vincitori. Quello che cerchiamo di fare è minimizzare le conseguenze che comunque ci saranno per entrambe le parti". Lo afferma una fonte europea alla vigilia del summit dei 27 leader, in cui si approveranno le linee guida per il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione. "Un mancato accordo non può essere escluso ma il nostro obiettivo è quello di raggiungere un'intesa con Londra".