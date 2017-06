Brexit, fonti Ue: nessun accordo sul trasloco delle agenzie da Gb

Nessun accordo è stato raggiunto a Lussemburgo, secondo fonti Ue, tra i ministri per gli Affari europei dei 27 Paesi sulla scelta dei criteri per valutare il trasloco delle agenzie Ue dalla Gran Bretagna, in seguito alla Brexit. Si tratta dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, e dell'Eba, l'Autorità bancaria. Per la prima si era fatta avanti anche l'Italia, proponendo Milano. La questione sarà discussa nel vertice Ue della settimana prossima.