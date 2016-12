Brexit, fonti Ue: allarme Fmi su pesanti rischi finanziari

Al vertice dei ministri europei di economia e finanze riuniti giovedì e venerdì a Lussemburgo il Fondo monetario internazionale, dicono fonti Ue, lancerà un pesante avvertimento in merito alla Brexit, definita "tra i rischi più significativi" che corre l'area della moneta unica. "Non è un problema di bilanci", dicono i vertici Fmi, e quindi il tema non è all'ordine del giorno di un summit sui conti pubblici. Ma, dicono, ci sono "forti rischi finanziari".