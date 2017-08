Brexit, fonte Gb nega voci su "conto del divorzio" da 40 miliardi

Non sono "per niente corrette" le voci di stampa secondo cui il Regno Unito sarebbe disposto a pagare all'Ue un "conto del divorzio" per la Brexit fino a 40 miliardi di euro. Lo ha detto una fonte autorevole del governo britannico smentendo la cifra riportata dal Sunday Telegraph. Mentre Downing Street si è rifiutata di fare qualsiasi commento ufficiale in proposito, sottolineando che i negoziati con l'Ue sono in corso.