Brexit, Europarlamento reclama avvio immediato iter uscita Gb | Consiglio Ue, via al primo giorno di incontri

Dopo la seduta del Parlamento europeo, che reclama l'attivazione "immediata" della procedura per l'uscita della Gb dall'Ue, via al primo giorno di incontri al Consiglio europeo. Intanto la vittoria del "Leave" al referendum sulla Brexit sembra solo un brutto ricordo per le Borse che rimbalzano, da Milano a Francoforte. Juncker: "Pronto a lottare per l'Europa unita". A Londra i laburisti sfiduciano il loro leader Jeremy Corbyn, che replica: "Non mi dimetto".