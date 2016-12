Brexit, elettori guadano acque per raggiungere alcuni seggi

Alcuni elettori britannici sono stati costretti a guadare stagni e corsi d'acqua, provocati dal maltempo, per raggiungere i seggi allestiti per il referendum sulla Brexit. Le situazioni più problematiche si registrano in alcune aree di Londra e dell'Inghilterra sud-orientale, dove le precipitazioni, a tratti torrenziali, insistono da diverse ore causando ingenti allagamenti. Il maltempo potrebbe dunque avere un impatto importante sull'esito del voto.