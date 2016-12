Brexit, è boom di richieste di passaporti irlandesi: 37mila le domande dopo il voto sull'uscita dall'Ue

Stesso trend anche in Irlanda del Nord dove le domande crescono di due terzi rispetto al passato. E' un escamotage per poter rimanere con un piede in Europa e garantirsi così lavoro e viaggi nei Paesi dell'Unione senza l'intoppo della burocrazia. Secondo uno dei promotori della campagna del Remain, David D'Arcy, "questo è solo l'inizio: con le varie migrazioni infatti circa un terzo degli abitanti del Regno Unito può vantare qualche discendenza irlandese".



Anche in Italia l'ambasciata irlandese assiste a tale fenomeno: "Se sei nato in Irlanda entro il 2005, se genitori o nonni sono irlandesi, puoi avere diritto alla cittadinanza e al passaporto", spiegano. Tra i richiedenti pare ci sia anche una decina di deputati della Camera dei Lord.



Sempre più richieste di atti di nascita in Irlanda - Insieme alla richieste di doppia cittadinanza sono cresciute anche quelle di nascita nel Paese dei trifogli. Secondo i dati dell'ambasciata d'Irlanda sono state 2.817 le domande di certificati di nascita nel 2016. Un numero in netto aumento comparato alle 689 richieste dell'anno scorso.