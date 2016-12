Brexit,dopo Obama Hillary Clinton esorta Londra a non uscire dall'Ue

Dopo Barack Obama, tocca a Hillary Clinton esortare i britannici a non uscire dall'Unione europea. La favorita per la successione alla Casa Bianca si rivolge ai "sudditi di Sua Maestà" invitandoli a restare in Ue perché "vogliamo un forte Regno Unito in una forte Unione europea". A esporre il pensiero della Clinton a tal riguardo è il suo consigliere politico Jake Sullivan, indicato come possibile responsabile per la sicurezza nazionale.