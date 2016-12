Brexit, David Cameron: "A rischio sanità, pensioni e difesa"

Le pensioni statali, il servizio sanitario nazionale e le spese per la difesa non potranno essere garantiti ai livelli attuali se il Regno Unito votasse per uscire dall'Ue. Lo ha detto il premier britannico, David Cameron. Il cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, ha aggiunto che in caso di Brexit le forze armate potrebbero subire tagli ai finanziamenti da 1 a 1,5 miliardi di sterline.