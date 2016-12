Brexit, da Gb richieste cittadinanza in Svezia sei volte la media

A pochi giorni dalla Brexit si moltiplicano le richieste della cittadinanza svedese da parte di britannici. Da giovedì sono arrivate 129 domande contro una media di venti a settimana: sei volte tanto rispetto alla norma. La Svezia fa parte dell'Unione europea ma non dell'Eurozona, esattamente come la Gran Bretagna fino a poco fa. L'agenzia immigrazione di Stoccolma invita però alla prudenza dicendo che non si può ancora parlare di un trend in crescita.