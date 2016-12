Brexit, Cottarelli: sui mercati si apre periodo di forte volatilità

Con il voto del referendum nel Regno Unito si è aperto per i mercati "un periodo di volatilità. L'importante è che non ci sia in Europa un effetto domino" di consultazioni popolari. Lo ha affermato il direttore esecutivo, e membro del board del Fondo monetario internazionale, Carlo Cottarelli. "Mi auguro - ha aggiunto - un intervento della leadership europea. E' importante la tenuta dell'Unione e che, dopo la Gran Bretagna, non esca nessun altro Paese".