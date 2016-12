Brexit: Corte suprema Gb esaminerà appello governo il 5 dicembre

La Corte suprema del Regno Unito prenderà in esame l'appello del governo britannico al verdetto dell'Alta Corte di Londra sulla Brexit tra il 5 e l'8 dicembre e il pronunciamento dei giudici è atteso per l'inizio del 2017. Le date sono indicate dal tribunale di ultima istanza, che ha così accettato il ricorso dell'esecutivo di Theresa May, secondo cui è possibile avviare l'iter di uscita dall'Unione europea senza dover passare per un voto del Parlamento.