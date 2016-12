Brexit, conservatori inglesi all'unisono: divorzio non prima del 2017. Juncker: "Gb chiarisca intenzioni"

Michael Gove, ministro della Giustizia, candidato euroscettico alla guida dei Tory e del governo britannico è d'accordo con la rivale Theresa May nel non prevedere di attivare nei prossimi mesi l'articolo 50 del Trattato di Lisbona per il divorzio formale dall'Ue dopo la Brexit . Se ne parlerà nel 2017. Intanto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker avverte: "La Gran Bretagna chiarisca le sue intenzioni, basta incertezza".

Gove è d'accordo con May anche sul no alle elezioni anticipate in Gran Bretagna: si voterà nel 2020, ha detto. La proposta è stata avanzata "per dare tempo a chi succederà a David Cameron di attuare un programma di governo aggiornato secondo le indicazioni emerse dal referendum".



Juncker: "Gb chiarisca intenzioni, stop incertezza" - "Sulla cosiddetta Brexit, vogliamo essere chiari: non ci saranno negoziati prima della notifica ed invitiamo le autorità britanniche a rendere chiare le loro intenzioni", ha ribadito Juncker. "Non abbiamo tempo da perdere. Non possiamo aggiungere incertezza ad incertezza. Vorremmo sapere dove ci stiamo dirigendo", ha aggiunto.