Brexit, Commissione Ue "neutrale"

"La Commissione Ue non farà campagna" per il referendum in Gran Bretagna. Lo ha affermato il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas, ricordando che questo vale anche per il commissario britannico agli Affari finanziari Jonathan Hill che "è membro a parte intera del Collegio". "Il nostro ruolo finisce qui, era un ruolo da facilitatori tra la Gran Bretagna e gli altri 27" Stati membri, ha sottolineato Schinas.