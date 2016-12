Brexit, Cameron replica a Farage: independence day? Una assurdità

E' una "assurdità" parlare di "independence day" riferendosi al referendum sulla Brexit. Così il premier britannico David Cameron, ha criticato il leader dell'Ukip Nigel Farage e l'ex sindaco di Londra, Boris Johnson, che nei loro comizi in favore del divorzio da Bruxelles hanno evocato per giovedì un giorno dell'indipendenza per il Regno Unito dall'Europa. Cameron ha affermato che il Paese è pienamente sovrano e questa consultazione ne è la riprova.